IMDb 4.7 / 10 from 462 users

Diterbitkan 18 April 1975

Oleh mamat

Sharks’ Treasure (1975)

Eccentric charter skipper Jim Carnahan and his team of hard-luck dreamers battle sharks, bandits and their own greed to recover sunken treasure

Cornel Wilde, Lorna Selwyn

Cornel Wilde, David Canary, Yaphet Kotto, Cliff Osmond, David Gilliam, John Neilson, Roxanna Bonilla-Giannini, Gene Borkan, Caesar Cordova, Carmen Argenziano, Dale Ishimoto

tt0073695