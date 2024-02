IMDb 5.0 / 10 from 1,545 users

Diterbitkan 01 May 1994

Oleh mamat

Shrunken Heads (1994)

Three teens killed by a local crime boss return for revenge after a witch doctor revives them through voodoo magic.

Richard Elfman

Leigh-Allyn Baker, Julius Harris, Meg Foster, Aeryk Egan, Rebecca Herbst, A.J. Damato, Bo Sharon, Darris Love, Bodhi Elfman, Troy Fromin, Paul Linke, Richard Elfman, Billye Ree Wallace, R.J. Frost, Randy Vahan, Don Dolan, Harvey Keith, David Candreva, Milton Elfman, Lillian Bernstein, Maureen Mahon, Rufus Pandejo Jr., Chad Randall, Boris Lee Krutonog, Brenda Cox

tt0111175