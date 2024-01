IMDb 6.75 / 10 from 52 users

Diterbitkan 19 January 2024

Oleh LIN

Sixty Minutes (2024)

Desperate to keep custody of his daughter, a mixed martial arts fighter abandons a big match and races across Berlin to attend her birthday party.

Oliver Kienle, Thomas Hacikoglu, Bryony James, Tamás Lukács

Emilio Sakraya, Dennis Mojen, Marie Mouroum, Florian Schmidtke, Paul Wollin, Aristo Luis, Morik Heydo, Alain Blazevic, Harry Szovik, Árpád Antolik, Ludger Bökelmann, Philipp Droste, Szabolcs Kelemen, Livia Matthes, Balázs Megyeri

tt29538571