IMDb 4.5 / 10 from 374 users

Diterbitkan 14 February 2014

Oleh mamat

Sophie Seeks 7 (2014)

After breaking up with her cheating boyfriend, a 30-year-old woman reconnects with six of her exes while trying to find the love of her life.

Weronika Migoń

Katarzyna Maciąg, Joanna Kulig, Anna Czartoryska, Paweł Małaszyński, Maciej Stuhr, Czesław Mozil, Michal Zebrowski, Bartosz Porczyk, Marcel Sabat, Krzysztof Globisz, Grażyna Błęcka-Kolska, Cezary Kosiński, Etgar Keret, Iwona Katarzyna Pawlak, Małgorzata Kozłowska, Dominik Nowak, Mariusz Laskowski, Jan Jaszczyński, Jowita Budnik, Filip Pławiak, Daniel Guzdek, Marcel Borowiec, Delfina Wilkońska, Franciszek Przybylski, Michalina Olszańska, Maria Łozińska, Paulina Komenda, Igor Obłoza, Sebastian Buttny, Anna Grycewicz, Sebastian Fabijański, Julia Kielak, Filip Kiryłło, Bruno Willmann, Stanisław Peszkal, Joanna Fertacz, Sebastian Łach, Mikołaj Lizut, Tomasz Kazimierczuk, Mateusz Motyczyński, Hubert Karsz, Ewa Krasnodębska, Dagna Jakubowska, Łucja Koch, Anna Zakrzewska, Mademoiselle Karen, Sparks and Fuel, Weronika Wachowska, Anna Niedźwiecka, Małgorzata Buczkowska

tt3490810