IMDb 5.2 / 10 from 6 users

Diterbitkan 26 December 2023

Oleh LIN

Thank You, I’m Sorry (2023)

Suddenly alone during the late stages of her pregnancy, Sara receives an unexpected lifeline when Linda, her estranged older sister, arrives.

Lisa Aschan

Sanna Sundqvist, Charlotta Björck, Ia Langhammer, Ville Virtanen, Jonatan Rodriguez, Michael Segerström, Juan Rodríguez

tt23735436