IMDb 6.5 / 10 from 871 users

Diterbitkan 13 June 2018

Oleh mamat

The Accidental Detective 2: In Action (2018)

A comic book storekeeper, Dae-man, and the legendary homicide detective, Tae-su, who met on previous case quit their jobs to open a private detective agency.

Lee Eon-hee

Kwon Sang-woo, Sung Dong-il, Lee Kwang-soo, Seo Young-hee, Nam Myung-ryeol, Choi Deok-moon, Son Dam-bi, Lee Il-hwa, Choi Seong-won, Kim Dong-wook, Kim Kwang-kyu, Park Seong-il, Jeong Yeon-joo, Oh Hee-jun, Kim Sung-kyu, Kim Joong-ki, Lee Chung-hee, Kim Yong-jun, Park Seong-yeon, Hong Eun-taek, Cha Sung-je, Shin Dam-su, Kim Won-jin, Pyo Chang-won

tt7022500