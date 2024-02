IMDb 6.2 / 10 from 4,207 users

Diterbitkan 29 September 2017

Oleh mamat

The Ash Lad: In the Hall of the Mountain King (2017)

Espen “Ash Lad”, a poor farmer’s son, embarks on a dangerous quest with his brothers to save the princess from a vile troll known as the Mountain King – in order to collect a reward and save his family’s farm from ruin.

Mikkel Brænne Sandemose, Gjyljeta Berisha, Gjyljeta Berisha, Michael Lundin, Martin Král, Jiri Dolezal

Vebjørn Enger, Mads Sjøgård Pettersen, Elias Holmen Sørensen, Eili Harboe, Allan Hyde, Thorbjørn Harr, Gard B. Eidsvold, Synnøve Macody Lund, Gisken Armand, Ida Ursin-Holm, Robert Skjærstad, Arthur Berning, Antonio de la Cruz, Øystein Røger, Rune Hagerup, Nasrin Khusrawi, Kateřina Klausová, Zuzana Pavlů, Jan Filipenský, Liv Bernhoft Osa, Iva Šindelková

tt5628418