IMDb 6.6 / 10 from 3,798 users

Diterbitkan 10 April 1968

Oleh mamat

The Charge of the Light Brigade (1968)

During the Crimean War between Britain and Russia in the 1850s, a British cavalry division, led by the overbearing Lord Cardigan, engages in an infamously reckless strategic debacle against a Russian artillery battery.

Tony Richardson, Dusty Symonds, Christian de Chalonge, Clive Reed

Trevor Howard, Vanessa Redgrave, John Gielgud, Harry Andrews, Jill Bennett, David Hemmings, Ben Aris, Micky Baker, Peter Bowles, Leo Britt, Mark Burns, John J. Carney, Helen Cherry, Christopher Chittell, Ambrose Coghill, Howard Marion-Crawford, Christopher Cunningham, Mark Dignam, Mick Dillon, Alan Dobie, Georges Douking, Clive Endersby, Andrew Faulds, Derek Fuke, Willoughby Goddard, Derek Gray, Richard Graydon, John Hallam, Ian Hanson, Barbara Hicks, Ben Howard, Rachel Kempson, T. P. McKenna, Michael Miller, Declan Mulholland, Roger Mutton, Valerie Newman, Roy Pattison, Corin Redgrave, Norman Rossington, Dino Shafeek, John Trenaman, Colin Vancao, Donald Wolfit, Peter Woodthorpe, Ernest Blyth, Harry Fielder, Laurence Harvey, Juba Kennerley, James Payne, Dido Plumb, Natasha Richardson

tt0062790