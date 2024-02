IMDb 6.8 / 10 from 9,907 users

Diterbitkan 22 December 1961

Oleh LIN

The Comancheros (1961)

Texas Ranger Jake Cutter arrests gambler Paul Regret, but soon finds himself teamed with his prisoner in an undercover effort to defeat a band of renegade arms merchants and thieves known as Comancheros.

Michael Curtiz

John Wayne, Stuart Whitman, Ina Balin, Nehemiah Persoff, Lee Marvin, Michael Ansara, Patrick Wayne, Bruce Cabot, Joan O’Brien, Jack Elam, Edgar Buchanan, Henry Daniell, Richard Devon, Guinn “Big Boy” Williams, Phil Arnold, Anne Barton, Steve Baylor, Danny Borzage, Don Brodie, Alan Carney, Iphigenie Castiglioni, Dennis Cole, Booth Colman, Jackie Cubat, Gabriel Curtiz, John Dierkes, Ilana Dowding, William Fawcett, Eric Feldary, Joe Gray, Lenmana Guerin, Claude Hall, Tom Hennesy, Tom Hernández, Joseph La Cava, George J. Lewis, Jon Lormer, Roger Mobley, Bob Steele

tt0054757