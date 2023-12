IMDb 6.3 / 10 from 278 users

Diterbitkan 10 May 2023

Oleh LIN

The Cost (2023)

Intent on dispensing their own brutal form of justice, two ordinary men abduct a felon who committed a horrific crime many years before.

Matthew Holmes, Joshua Little, Madeline Claire French, Joshua Little

Jordan Fraser-Trumble, Damon Hunter, Kevin Dee, Clayton Watson, Nicole Pastor, Nadia Fragnito, Mark Redpath, Calt Spiker, Sotiris Tzelios, Adam Willson, Axel Jager, Eleni Modinos, Steve Sammut, Ella Hill-Cotter, Sophie Stewart

tt14490398