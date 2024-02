IMDb 6.4 / 10 from 267 users

The Dads (2023)

On a fishing trip with Matthew Shepard’s father, five disparate dads discuss their love, hopes and fears for their trans kids in this short documentary.

Luchina Fisher

Peter Metz, Stephen Chukumba, Frank Gonzales, Wayne Maines, Dennis Shepard, Jose Trujillo

