IMDb 7.5 / 10 from 100 users

Diterbitkan 22 November 1975

Oleh mamat

The Decisive Power of Aikido (1975)

It is about the life of Ueshiba – the founder of aikido. We can see how he decided to develop aikido and how he did it. We can see why he developed aikido and where he has learned martial arts.

Shigehiro Ozawa, Akiyasu Tawarazaka

Jirô Chiba, Sonny Chiba, Yōko Koizumi, Yoko Horikoshi, Ryūnosuke Kaneda, Akira Shioji, Takashi Noguchi, Kazuyuki Saito, Michimaro Otabe, Masataka Iwao, Seigo Inoue, Tetsuo Torisu, Teruo Fujinaga, Takanori Oya, Mineko Maruhira, Reiichi Hatanaka, Hiroshi Hatano, Satoru Nabe, Yasuo Matsumoto, Jiro Shirai, Takaya Shimoyama, Shunji Sasaki, Kenji Ikeda, Jo Moriya, Masafumi Suzuki, Tetsuo Fujisawa, Gentarō Mori, Yukio Yano, Yasumori Hikita, Junpei Arishima, Tetsu Sakai, Masafumi Suzuki, Go Otsuka, Etsuko Shihomi, Tsunehiko Watase

tt0165296