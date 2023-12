IMDb 6.0 / 10 from 154 users

Diterbitkan 20 December 1927

Oleh mamat

The Great Leap (1927)

A young Italian girl living in the Dolomites falls in love with a member of a tourist party skiing on the nearby mountains.

Arnold Fanck

Leni Riefenstahl, Luis Trenker, Hans Schneeberger, Paul Graetz, Leontine Sagan

tt0017954