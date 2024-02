IMDb 5.4 / 10 from 3,169 users

Diterbitkan 19 October 1983

Oleh mamat

The Key (1983)

Art professor Nino Rolfe attempts to break down his wife Teresa’s conventional modesty. Noticing her affection for their daughter’s fiancé, Nino instigates her sexual interest in him – setting off a chain of unexpected events and emotional complications…

Tinto Brass, Carla Cipriani, Ricky Tognazzi, Domenico Saverni, Luca Lachin, Carlo Montanaro, Pietro Santagada

Stefania Sandrelli, Frank Finlay, Franco Branciaroli, Barbara Cupisti, Armando Marra, Maria Grazia Bon, Gino Cavalieri, Piero Bortoluzzi, Irma Veithen, Eolo Capritti, Maria Pia Colonnello, Milly Corinaldi, Edgardo Fugagnoli, Luciano Gasper, Giovanni Michelagnoli, Osiride Pevarello, Sara Tagliapietra, Mirella Zardo, Paolo Biagetti, Tinto Brass, Gianfranco Bullo, Marina Cecchetelli, Pietro Lorenzoni, Arnaldo Momo, Rossana Canghiari, Arnaldo Caivano, Ugo Tognazzi, Ricky Tognazzi

tt0085328