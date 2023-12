IMDb 7.6 / 10 from 1,251 users

Diterbitkan 19 September 1997

Oleh mamat

The Long Way Home (1997)

The story of the post World War II Jewish refugee situation from liberation to the establishment of the modern state of Israel.

Mark Jonathan Harris

Morgan Freeman, Ed Asner, Sean Astin, Martin Landau, Miriam Margolyes, David Paymer, Nina Siemaszko, Helen Slater, Michael York

tt0119561