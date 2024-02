IMDb 5.4 / 10 from 1,308 users

The Spy (2012)

Spring 1941. Center of Moscow. Duel of the two intelligence services turns more and more tense.

Aleksey Andrianov, Luiza Averina, Elena Vashurkina, Ekaterina Molochnaya

Danila Kozlovsky, Fyodor Bondarchuk, Viktor Verzhbitskiy, Anna Chipovskaya, Sergey Gazarov, Oleksiy Horbunov, Alexander Kuznetsov, Andrey Merzlikin, Dmitri Nazarov, Aleksey Panin, Aleksey Gavrilov, Roman Indyk, Ekaterina Melnik, Vladimir Yepifantsev, Viktoriya Tolstoganova, Mikhail Filippov, Laimutis Sėdžius, Boris Kamorzin, Polina Raykina, Sergey Frolov, Andrey Filippak, Sergey Serov, Maksim Maltsev, Maksim Pinsker, Sergey Chikhachyov, Ramūnas Rudokas, Roman Stepensky, Eduard Arutyunyan, Mikhail Lukashov, Konstantin Adaev

tt2321517