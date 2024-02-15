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Kualitas
WEBRip
Negara
Russia
Bintang film
Aleksey Gavrilov,
Aleksey Gorbunov,
Aleksey Panin,
Alexander Kuznetsov,
Andrey Filippak,
Andrey Merzlikin,
Anna Chipovskaya,
Boris Kamorzin,
Danila Kozlovsky,
Dmitri Nazarov
IMDb
5.4/
10from
1,308users
Diterbitkan
05 April 2012
Oleh
mamat
Synopsis
The Spy (2012)
Spring 1941. Center of Moscow. Duel of the two intelligence services turns more and more tense.
Aleksey Andrianov, Luiza Averina, Elena Vashurkina, Ekaterina Molochnaya
Danila Kozlovsky, Fyodor Bondarchuk, Viktor Verzhbitskiy, Anna Chipovskaya, Sergey Gazarov, Oleksiy Horbunov, Alexander Kuznetsov, Andrey Merzlikin, Dmitri Nazarov, Aleksey Panin, Aleksey Gavrilov, Roman Indyk, Ekaterina Melnik, Vladimir Yepifantsev, Viktoriya Tolstoganova, Mikhail Filippov, Laimutis Sėdžius, Boris Kamorzin, Polina Raykina, Sergey Frolov, Andrey Filippak, Sergey Serov, Maksim Maltsev, Maksim Pinsker, Sergey Chikhachyov, Ramūnas Rudokas, Roman Stepensky, Eduard Arutyunyan, Mikhail Lukashov, Konstantin Adaev
tt2321517