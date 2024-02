IMDb 6.1 / 10 from 5,331 users

Diterbitkan 23 August 1967

Oleh mamat

The Trip (1967)

After his wife leaves him, a disillusioned director dives into the drug scene, trying anything his friend suggests.

Dennis Hopper, Roger Corman, Paul Rapp, Bonnie Prendergast

Peter Fonda, Susan Strasberg, Bruce Dern, Dennis Hopper, Salli Sachse, Barboura Morris, Judy Lang, Luana Anders, Beach Dickerson, Dick Miller, Katherine Walsh, Caren Bernsen, Michael Nader, Bárbara Ransom, Michael Blodgett, Tom Signorelli, Boyd Santell, Mitzi Hoag, Luree Holmes, Earl Finn, Roger Arroyo, Rodney Bingenheimer, Peter Bogdanovich, Brandon De Wilde, Randee Lynne Jensen, Joyce Mandel, Angelo Rossitto, Carl Franzoni, Denise Lynn, Gram Parsons, Vito Paulekas, Frankie Smith, Sid Troy

tt0062395