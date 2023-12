IMDb 6.1 / 10 from 278 users

Diterbitkan 02 November 2023

Oleh LIN

There’s Something in the Barn (2023)

An American family fulfills their dream of moving back to their roots after inheriting a remote cabin in the mountains of Norway. But there’s a surprise waiting for them.

Magnus Martens, Kenneth Olaf Hjellum, Jon Are Uhnger, Lina Remeikaite, Elise Martin, Danielė Zavadskytė, Vasare Velyvyte, Tove Alfthan

Martin Starr, Amrita Acharia, Kiran Shah, Townes Bunner, Zoe Winther-Hansen, Calle Hellevang Larsen, Henriette Steenstrup, Jeppe Beck Laursen, Eldar Vågan, Marianne Jonger, Claire Dore, Dominyka Vaičekauskaitė, Paul Monaghan, Stijn Keuleers, Alexander Karlsen El Younoussi

tt23060796