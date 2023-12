IMDb 6.0 / 10 from 203 users

Diterbitkan 13 June 1942

Oleh mamat

Tombstone: The Town Too Tough to Die (1942)

Uneven version of Wyatt Earp vs. the Clanton Gang with a little romance thrown in haphazardly.

William C. McGann, Glenn Cook

Richard Dix, Kent Taylor, Edgar Buchanan, Frances Gifford, Don Castle, Clem Bevans, Victor Jory, Rex Bell, Charles Halton, Harvey Stephens, Chris-Pin Martin, Dick Curtis, Paul Sutton, Donald Curtis, Wallis Clark, James Ferrara

tt0035450