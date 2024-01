IMDb 6.8 / 10 from 4,213 users

Waltz for Monica (2013)

“Monica Z” is a biopic about the Swedish singer and actress Monica Zetterlund focusing on her journey from a job as a telephone operator in a small town in Sweden to stardom in the clubs of New York and Stockholm.

Per Fly

Edda Magnason, Sverrir Gudnason, Kjell Bergqvist, Vera Vitali, Cecilia Ljung, Johannes Wanselow, Jörgen Thorsson, David Hellenius, Nadja Christiansson, Amelia Fowler, Lennart B. Sandelin, Sofie Gällerspång, Oskar Thunberg, Fredrik Lindborg, Hanna Ullerstam, Hedda Stiernstedt, Henrik Ståhl, Henrik Kvarnlöt, Harry Friedländer, Andréa Ager-Hanssen, Jonathan Drew

