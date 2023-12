IMDb 6.1 / 10 from 414 users

Diterbitkan 11 December 1950

Oleh mamat

Watch the Birdie (1950)

A photographer falls for a rich girl and gets mixed up with crooks.

Jack Donohue

Red Skelton, Arlene Dahl, Ann Miller, Leon Ames, Pamela Britton, Richard Rober, Georgia Holt, James Carlisle, Dick Cherney, Robert Hyatt, Dick Wessel

tt0043120