IMDb 6.0 / 10 from 571 users

Diterbitkan 04 November 2022

Oleh LIN

We Might Hurt Each Other (2022)

A group of classmates celebrate their graduation in an isolated place about which a sinister story is told.

Jonas Trukanas, Simonas Jatkonis

Šarūnas Rapolas Meliešius, Gabija Bargailaitė, Povilas Jatkevičius, Saulė Emilija Rašimaitė, Kipras Mašidlauskas, Martynas Berulis, Deividas Batavičius, Marija Gevorkjan, Matas Sigliukas, Marius Repšys, Rimantė Valiukaitė, Donatas Šimukauskas, Ineta Stasiulytė, Andrius Žiurauskas, Žygimantė Elena Jakštaitė, Teodora Danielė Marcinkevičiūtė, Sofija Žadeikytė, Goda Kujavskytė, Džiugas Marčėnas, Norbertas Liatkovski

tt15711610