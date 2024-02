IMDb 6.8 / 10 from 2,724 users

Diterbitkan 20 August 1969

Oleh mamat

What Ever Happened to Aunt Alice? (1969)

An aging widow hides a deadly secret which she will do anything to keep buried.

Lee H. Katzin, Daisy Gerber

Geraldine Page, Ruth Gordon, Rosemary Forsyth, Robert Fuller, Mildred Dunnock, Joan Hungtington, Peter Brandon, Michael Barbera, Peter Bonerz, Richard Angarola, Claire Kelly, Valerie Allen, Martín Garralaga, Jack Bannon, Seth Riggs, Lou Kane, Howard Wright, Jess Riggle, Spike

tt0065206