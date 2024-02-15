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Kualitas

WEBDL

Negara

Uk

Genre

Horror

IMDb

6.1

/

10

from

1,490

users

Diterbitkan

01 March 1964

Oleh

mamat

Synopsis

Witchcraft (1964)

When her grave is disturbed by modern-day land developers, a 300-year-old witch is accidentally resurrected and terrorizes an English village.
Don Sharp, Frank Nesbitt, Renée Glynne
Lon Chaney Jr., Jack Hedley, Jill Dixon, David Weston, Diane Clare, Yvette Rees, Viola Keats, Marie Ney, Victor Brooks, Barry Linehan, Marianne Stone, John Dunbar, Hilda Fenemore

Diterbitkan

Februari 15, 2024 1:33 pm

Durasi

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