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Kualitas
WEBDL
Negara
Uk
Bintang film
Barry Linehan,
David Weston,
Diane Clare,
Hilda Fenemore,
Jack Hedley,
Jill Dixon,
John Dunbar,
Lon Chaney Jr.,
Marianne Stone,
Marie Ney
Sutradara
Don Sharp,
Frank Nesbitt,
Renée Glynne
Genre
Horror
IMDb
6.1/
10from
1,490users
Diterbitkan
01 March 1964
Oleh
mamat
Synopsis
Witchcraft (1964)
When her grave is disturbed by modern-day land developers, a 300-year-old witch is accidentally resurrected and terrorizes an English village.
Don Sharp, Frank Nesbitt, Renée Glynne
Lon Chaney Jr., Jack Hedley, Jill Dixon, David Weston, Diane Clare, Yvette Rees, Viola Keats, Marie Ney, Victor Brooks, Barry Linehan, Marianne Stone, John Dunbar, Hilda Fenemore
tt0058753