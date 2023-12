IMDb 6.3 / 10 from 400 users

Diterbitkan 12 March 1969

Yokai Monsters: Along with Ghosts (1969)

In feudal Japan, gangsters chase a young girl who might testify against their boss. When the gangsters murder the girl’s grandfather on sacred ground, the door is opened for the Yokai Monsters to step in.

Kimiyoshi Yasuda, Yoshiyuki Kuroda

Kōjirō Hongō, Pepe Hozumi, Masami Burukido, Toura Sakiichi, Yoshito Yamaji, Bokuzen Hidari, Shinjiro Akatsuki, Mutsuhiro Toura, Kōichi Uenoyama, Ichirô Yamamoto, Rokkō Toura, Saburo Date

tt0202627